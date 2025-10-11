La douleur insupportable qui a frappé Kylian Mbappé !

Alexis Brunet

Très en forme depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a encore une fois été buteur avec l’équipe de France vendredi soir face à l’Azerbaïdjan (3-0). Malheureusement, le joueur du Real Madrid n’a pas fini la rencontre sur le terrain, la faute à une blessure. Selon Didier Deschamps, la douleur était trop importante pour le champion du monde, qui a donc décidé de sortir.

Tout va bien pour l’équipe de France. Opposés à l’Azerbaïdjan pour le premier match de cette trêve internationale du mois d’octobre, les Bleus se sont tranquillement imposés 3-0, avec des buts de Kylian Mbappé, Adrien Rabiot et Florian Thauvin.

« Il a préféré sortir car la douleur était assez importante » Kylian Mbappé a donc inscrit un nouveau but en équipe de France, mais il s’est également blessé en fin de match et il a donc dû laisser sa place à Florian Thauvin. Après la rencontre, rapporté par L'Equipe, Didier Deschamps a donné des nouvelles du joueur du Real Madrid, qui a décidé de sortir car la douleur était trop importante pour rester sur le terrain : « Il est en pleine possession de ses moyens, il a des jambes de feu, ça se voit dès qu'il touche le ballon. C'est le leader, le capitaine, il était déjà dans cet état d'esprit en septembre, en n'ayant peut-être pas les mêmes sensations. C'est bien, il tire le groupe vers le haut. Il avait une cheville sensible et il reprend un coup au même endroit. Il a préféré sortir car la douleur était assez importante. » A noter que l’attaquant de 26 ans est d’ores et déjà forfait pour le match contre l’Islande mardi soir.