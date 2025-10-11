Coup de gueule en direct, Daniel Riolo se fait reprendre de volée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au fil des mois, les adeptes du padel sont de plus en plus nombreux. Mais voilà que ce spot encore très jeune ne convainc pas tout le monde. C'est notamment le cas de Daniel Riolo. Féru de tennis, le journaliste de RMC n'est clairement pas conquis par le padel et n'avait pas manqué de le faire savoir en direct. De quoi lui valoir quelques remontrances.

Invité sur le plateau d'Estelle Midi, l'émission animée par Estelle Denis sur RMC, il y a quelques jours, Daniel Riolo n'avait clairement pas été tendre à l'égard du padel. En effet, en plein direct, la figure de l'After Foot avait balancé : « Je suis encore en bonne santé, je ne suis pas vieux, donc je n’ai pas besoin. Que des vieux au padel ? Ou des gens en mauvaise santé, ou qui n’arrivent plus à courir, ou qui ont mal partout. C’est ceux qui n’arrivent plus à jouer au tennis qui vont au padel ».

Riolo pas emballé par le padel ! Daniel Riolo ne s'était d'ailleurs pas arrêté. Toujours contre le padel, il avait ensuite ajouté : « C'est un peu le tennis du pauvre ? Non, pas du pauvre. C’est celui qui n’a plus la forme, quoi. C’est plus facile, il fait chaud, tu es dans ta petite cage, tu es tranquille, voilà. Comme tu as dit, tu as appris à jouer il y a une semaine, tu te fais ton petit niveau, et puis voilà ».