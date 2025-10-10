«Incroyable», la prouesse de ce joueur du PSG !

Alexis Brunet

Dernièrement, Nuno Mendes s’est affirmé comme l’un des meilleurs latéraux gauches du monde, si ce n’est le meilleur. Le Portugais impressionne défensivement, mais surtout offensivement. Maxwell, ancien défenseur du PSG pendant cinq saisons, estime notamment que son successeur a une qualité de percussion avec ballon tout simplement incroyable, compte tenu de sa vitesse.

Dernièrement, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d’or 2025, mais il n’est pas le seul joueur du PSG à être présent dans le classement des trente. On retrouve notamment Vitinha à la troisième place, Achraf Hakimi à la sixième, ou bien encore Nuno Mendes à la dixième.

Nuno Mendes impressionne Une dixième place pour Nuno Mendes qui vient récompenser une énorme saison de la part du Portugais. Le latéral gauche a presque tout gagné avec le PSG, mais également avec sa sélection. Cette année, le joueur de 23 ans semble reparti sur les mêmes bases, avec notamment une prestation XXL contre le FC Barcelone et Lamine Yamal en Ligue des champions (1-2).