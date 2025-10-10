PSG : Luis Enrique a tranché pour cette star, le gros échec !

Alexis Brunet

Le 5 octobre dernier, le LOSC n’avait pas réussi à obtenir mieux qu’un résultat nul face au PSG (1-1). Alors que les Lillois avaient préparé un plan pour limiter le rayonnement de Vitinha, le Portugais n’était finalement pas titulaire, mais cela n’a pas empêché les joueurs de Bruno Génésio de se louper, comme l’a affirmé Olivier Giroud.

Juste avant la trêve internationale, la Ligue 1 avait le droit à un choc de haut de tableau entre le PSG et le LOSC. Finalement, aucune équipe n’a réussi à remporter les trois points, puisque la rencontre s’est terminée sur un triste match nul (1-1). Mais le résultat aurait pu être tout autre si les Lillois s’étaient montrés un peu moins timides.

Le LOSC avait prévu de bloquer Vitinha Face au PSG, le LOSC avait prévu un plan. Comme l’a dévoilé Olivier Giroud dans l’After Foot, Lille comptait bloquer Vitinha au milieu de terrain, mais le Portugais n’avait finalement pas été titularisé par Luis Enrique. « On ne connaissait pas l’équipe (alignée au coup d'envoi par Luis Enrique, ndlr), on l’a su juste avant le match. Le plan était de bloquer leur milieu, notamment Vitinha. On n’a pas changé notre fusil d’épaule, même si Vitinha n’était pas titulaire. Le plan était de bloquer l’axe et les empêcher de développer leur jeu. Ça a plutôt bien marché, on a récupéré beaucoup de ballons. On aurait pu mieux les exploiter. »