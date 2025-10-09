Zidane : C'est officiel !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dernière du Groupe G, la Somalie n’a pas réalisé d’exploit face à l’Algérie (0-3), victorieuse de l’opposition grâce à un doublé de Mohamed Amoura et une réalisation de Riyad Mahrez. Un succès qui permet aux Fennecs de décrocher leur billet pour les États-Unis, le Mexique et le Canada, leur 5e phase finale d’un Mondial après 1982, 1986, 2010 et 2014. Retenu pour la première fois par Vladimir Petkovic après son changement de nationalité sportive, Luca Zidane était sur le banc de touche.

« Je suis fier d'être Algérien » Le fils de Zinedine Zidane pourrait donc participer à la première Coupe du monde de sa carrière. Il y a quelques jours, le portier de 27 ans avait justifié sa volonté de jouer avec l’Algérie : « C'est un bon choix à prendre maintenant pour moi. C'est les origines de mon grand-père. Je suis fier d'être Algérien. Je suis vraiment content d'être là pour ma première sélection. Le plus important c'est demain sur le terrain. Tout donner pour rendre fier le peuple algérien ».