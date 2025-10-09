Zidane : C'est officiel !

L'Algérie a validé son ticket pour la Coupe du monde en Amérique après avoir battu la Somalie (3-0) ce jeudi, avec un doublé de Mohamed Amoura et un but de Riyad Mahrez. Luca Zidane, fraîchement intégré à la sélection algérienne, est resté sur le banc de touche.
Dernière du Groupe G, la Somalie n’a pas réalisé d’exploit face à l’Algérie (0-3), victorieuse de l’opposition grâce à un doublé de Mohamed Amoura et une réalisation de Riyad Mahrez. Un succès qui permet aux Fennecs de décrocher leur billet pour les États-Unis, le Mexique et le Canada, leur 5e phase finale d’un Mondial après 1982, 1986, 2010 et 2014. Retenu pour la première fois par Vladimir Petkovic après son changement de nationalité sportive, Luca Zidane était sur le banc de touche.
« Je suis fier d'être Algérien »
Le fils de Zinedine Zidane pourrait donc participer à la première Coupe du monde de sa carrière. Il y a quelques jours, le portier de 27 ans avait justifié sa volonté de jouer avec l’Algérie : « C'est un bon choix à prendre maintenant pour moi. C'est les origines de mon grand-père. Je suis fier d'être Algérien. Je suis vraiment content d'être là pour ma première sélection. Le plus important c'est demain sur le terrain. Tout donner pour rendre fier le peuple algérien ».
« C'est un grand honneur pour moi »
« Je suis très reconnaissant d'avoir reçu l'invitation pour l'équipe nationale. C'est un grand honneur pour moi. Nous profiterons de l'avantage du terrain et du soutien de nos supporters pour remporter la victoire et récolter trois nouveaux points, avec le soutien de nos merveilleux supporters », ajoutait Luca Zidane avant la victoire contre la Somalie.