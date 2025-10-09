Rendez-vous à Paris, Kylian Mbappé annonce le verdict !

Amadou Diawara

Ce vendredi, l'équipe de France affronte l'Azerbaïdjan au Parc des Princes. Victime d'une légère entorse de la cheville droite, Kylian Mbappé est incertain pour la troisième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, le capitaine et numéro 10 des Bleus a annoncé qu'il devrait être apte pour cette rencontre.

Convoqué par Didier Deschamps pour ce rassemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé s'est malheureusement blessé ce samedi. En effet, le numéro 10 du Real Madrid a été victime d'une légère entorse de la cheville droite, et ce, lors de la confrontation face à Villarreal.

France-Azerbaïdjan : Mbappé sera aligné au Parc des Princes Alors que l'équipe de France affronte l'Azerbaïdjan ce vendredi soir au Parc des Princes, Kylian Mbappé est incertain. Heureusement pour les Bleus, le capitaine et numéro 10 de Didier Deschamps s'est montré rassurant en conférence de presse ce jeudi après-midi.