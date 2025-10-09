Mbappé avec Haaland, coup de tonnerre sur le mercato ?

Amadou Diawara

Alors que les négociations avec Vinicius Jr sont au point mort, le Real Madrid voudrait profiter de la situation pour l'envoyer en Arabie Saoudite, et ce, pour une somme proche de 250M€. Grâce à ce transfert, la direction merengue aimerait recruter Erling Haaland, et ce, pour pouvoir l'associer à Kylian Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr a négocié pendant plusieurs semaines avec sa direction pour prolonger. Toutefois, les deux camps n'ont pas réussi à trouver un accord. D'après les indiscrétions de la Cadena SER, Vinicius Jr aurait réclamé un salaire similaire à celui de Kylian Mbappé. Ce qui aurait poussé le Real Madrid à stopper les pourparlers avec le Brésilien.

Le Real Madrid veut réunir Mbappé et Haaland D'après les indiscrétions de Pacojó, divulguées dans l'émission SER Deportivos, le Real Madrid veut se servir du cas Vinicius Jr pour boucler la signature d'Erling Haaland. En effet, le club merengue voudrait vendre le Brésilien à un club saoudien pour récupérer le buteur de Manchester City, et l'associer à Kylian Mbappé.