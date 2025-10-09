Départ de Mbappé : Deschamps a pris sa décision !

Amadou Diawara

Ce samedi, Kylian Mbappé s'est blessé lors du duel entre le Real Madrid et Villarreal. En effet, l'attaquant merengue a été victime d'une légère entorse de la cheville droite. S'il n'a pu participer qu'à un tiers de la dernière séance d'entrainement de l'équipe de France, Kylian Mbappé va tout de même rester avec le groupe de Didier Deschamps.

Aligné d'entrée face à Villarreal ce samedi, Kylian Mbappé s'est malheureusement blessé. En effet, le numéro 10 de Xabi Alonso a été victime d'une légère entorse de la cheville droite lors de cette rencontre.

France-Azerbaïdjan : Mbappé est très incertain Malgré la blessure de Kylian Mbappé, Didier Deschamps l'a convoqué pour ce rassemblement de l'équipe de France. Toutefois, à en croire AS, le capitaine et numéro 10 des Bleus est incapable de participer à une séance entière avec le groupe tricolore. En effet, Kylian Mbappé n'a effectué que le tiers de l'entrainement de ce mercredi.