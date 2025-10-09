Mbappé : Deschamps évite une nouvelle polémique ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après les polémiques avec le PSG engendrées par les cas Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, Didier Deschamps ne devrait pas prendre de risque avec Kylian Mbappé. Si le sélectionneur de l’équipe de France s’est voulu rassurant concernant l’état de santé de son capitaine, touché à la cheville, il devrait le préserver vendredi face à l’Azerbaïdjan.

Touché à la cheville samedi dernier lors de la victoire du Real Madrid face Villarreal (3-1), Kylian Mbappé a tout de même rejoint le rassemblement de l’équipe de France. Didier Deschamps s’est voulu rassurant, laissant entendre que sa blessure n’est pas assez importante pour qu’il ne soit pas présent avec les Bleus.

« Il a eu un petit souci qui n'est pas rédhibitoire » « Il y a toujours des blessures avant la liste, il peut y en avoir après. Je n'ai pas d'information supplémentaire à l'heure actuelle. Le point sera fait peu importe le joueur et le club après leur arrivée », a indiqué Didier Deschamps lundi en conférence de presse. « Kylian est là, il a eu un petit souci qui n'est pas rédhibitoire, sinon il ne serait pas là aujourd'hui. »