Kylian Mbappé : Son pote prépare sa vengeance !

En marge de la venue de l'Azerbaïdjan au Parc des Princes, William Saliba s'est présenté en conférence de presse. Proche de Kylian Mbappé, le défenseur d'Arsenal a d'ailleurs évoqué ses ambitions pour la prochaine Coupe du monde tout en préparant déjà la vengeance des Bleus en particulier celle de l'attaquant du Real Madrid.

Très bien partie dans les qualifications pour la prochaine Coupe du monde, l'équipe de France devrait être au rendez-vous en Amérique du Nord l'été prochain avec l'objectif d'atteindre une troisième finale de suite après celle remportée en 2018 face à la Croatie, et celle absolument folle contre l'Argentine en 2022. D'ailleurs, les Argentins n'avaient pas manqué de chambrer Kylian Mbappé, pourtant auteur d'un triplé durant cette finale de légende. Par conséquent, son pote William Saliba, qui a également grandi à Bondy, espère bien venger les Bleus et leur capitaine. Le joueur d'Arsenal a notamment été interrogé sur une éventuelle vengeance face à Enzo Fernandez, qu'il affronte en Premier League.

Saliba veut déjà en découdre avec les Argentins « Pour l'instant je n'ai pas perdu contre lui avec Chelsea. Donc, oui, les revanches je les ai prises avec Arsenal sur Chelsea. Mais c'est clair que, bien sûr quand une équipe te bat, même si je n'avais pas joué contre l'Argentine parce que j'étais sur le banc, c'est la même chose. Quand une équipe te bat, la seule chose que tu attends c'est de les rejouer », lâche-t-il lors de son passage en conférence de presse, avant de poursuivre.