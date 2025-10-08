Mbappé punit le PSG, sa mère jubile !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dimanche dernier, le PSG est reparti de Lille avec seulement le point du match nul (1-1). Pensant s'imposer, le club de la capitale a finalement été puni en fin de match par... Ethan Mbappé. Frère de Kylian Mbappé et formé à Paris, le milieu offensif a donc marqué pour le LOSC. Des images qui ont fait le bonheur de sa mère, Fayza Lamari.

Présent dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy pour la rencontre entre le LOSC et le PSG, Kylian Mbappé n'était pas vraiment là pour le club de la capitale. En effet, l'ancien Parisien était surtout venu pour voir son petit frère, Ethan, jouer. Et ce dernier a bel et bien assuré le spectacle. Entré en cours de match, Ethan Mbappé a crucifié son club formateur en fin de match en marquant pour le LOSC et arrachant ainsi le match nul. De quoi faire le bonheur de Kylian Mbappé et de son père, présents au stade, mais aussi de sa mère.

« Ethan ne faisait rien, il se la racontait » Invitée de table ronde « Mères de champions » et rapportée par Le Parisien, Fayza Lamari s'est confiée sur Kylian Mbappé mais aussi sur Ethan Mbappé. Dans un premier temps, elle a notamment fait savoir sur l'actuel joueur du LOSC : « Ethan était un grand prématuré. Il a huit ans de moins que Kylian et il est arrivé à 10 ans au PSG. Du jour au lendemain, nous sommes devenus riches. Ethan ne faisait rien, il se la racontait, il laissait faire les choses. Je lui ai dit que son nom était déjà pris, mais pas son prénom ».