Transfert au PSG - Un gros buteur proche de signer : Il dit tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien buteur emblématique de la sélection du Portugal au début des années 2000, Nuno Gomes semble être passé tout proche d'un transfert au PSG durant cette période. Hugo Leal, son compatriote lusitanien passé justement par le PSG, se confie sur ce transfert avorté de son ami dans la capitale française.

Son nom ne parlera peut-être pas aux plus jeunes, et pourtant, Nuno Gomes a été l'une des grandes attractions de l'Euro 2000, lui qui brillait cet été-là à la pointe de l'attaque du Portugal. Il avait d'ailleurs été question d'un transfert au PSG un an plus tard pour Gomes, qui évoluait du côté de la Fiorentina, et son compatriote Hugo Leal confirme les discussions dans une interview livrée à Casa Football Podcast.

« Nuno Gomes était dans le viseur du Paris SG » « Tout commence en avril 2001, quand le Portugal joue un amical contre la France au Stade de France, que les Bleus remportent 4-0. À l'époque, il se disait que Nuno Gomes était dans le viseur du Paris SG », confie Hugo Leal, qui portera lui-même un peu plus tard le maillot du PSG. Mais à ce moment précis, il était surtout question d'un transfert de Nuno Gomes en attaque.