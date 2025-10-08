Dembélé - PSG : Un départ de Paris déjà au programme !

Axel Cornic

Auteur de prestations fantastiques la saison dernière, Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or 2025. Un succès célébré de la meilleure des manières par le Paris Saint-Germain, qui a organisé une grande fête au Parc des Princes le 27 septembre dernier. Mais ce n’est pas terminé...

Tout le monde se demandait ce qu’allait faire le PSG après le départ de Kylian Mbappé. Ça a été compliqué, mais Luis Enrique a finalement trouvé une solution. Et c’est un succès total, puisque le replacement d’Ousmane Dembélé dans l’axe a totalement changé l’histoire du club parisien.

Ousmane Ballon d’Or L’ailier de formation, a été l’un des grands acteurs de la première Ligue des Champions du PSG et cela lui a valu les honneurs de toute la planète football. Dembélé est ainsi devenu le sixième français à remporter le Ballon d’Or après notamment Karim Benzema et Zinedine Zidane, ce qui a été célébré à maintes reprises ces dernières semaines.