Bradley Barcola : Le PSG a menti ?

Axel Cornic

Les relations entre le Paris Saint-Germain et Didier Deschamps se sont fragilisées ces dernières semaines. Cela a commencé par les blessures d’Ousmane Dembélé ainsi que de Désiré Doué en équipe de France et se poursuit avec Bradley Barcola, qui souffrirait d’une lésion à la cuisse qui pourrait devenir problématique.

Le début de saison est assez compliqué. Si le PSG a répondu présent sur le terrain avec des grands succès comme face au FC Barcelone en Ligue des Champions (1-2), il n’est pas épargné par les blessures. C’est notamment le cas avec Ousmane Dembélé, élu Ballon d’Or 2025 et Désiré Doué, l’une des grandes révélations de la saison dernière.

Barcola blessé depuis la mi-septembre ? Lors de la dernière trêve hivernale, ces deux blessures avaient déclenché un petit accident diplomatique entre le PSG et le staff de Didier Deschamps. Ça ne s’est pas arrangé puisqu’un mois après c’est Bradley Barcola qui est déclaré forfait, avec l’équipe de France qui a annoncé qu’il souffrirait d’une « lésion chronique de l'ischio-jambier droit » depuis le 17 septembre dernier. Une information confirmée ce mardi par plusieurs sources, comme RMC Sport.