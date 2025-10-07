Catastrophe confirmée au PSG : Il sort du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, les blessures s'enchaînent au PSG, et la tendance ne cessent de se confirmer pendant cette trêve internationale. En effet, après Bradley Barcola avec l'équipe de France, c'est Senny Mayulu qui a été contraint de déclarer forfait avec les Espoirs. Gérald Baticle est sorti du silence à ce sujet.

Les galères s'enchaînent pour le PSG. Alors que l'infirmerie parisienne est déjà bien remplie, deux joueurs se sont ajoutés à la liste des blessés à la surprise générale, à savoir Bradley Barcola, dont le cas suscite des tensions entre le PSG et la FFF, mais également Senny Mayulu, convoqué pour la première fois avec les Espoirs.

Mayulu forfait avec les Espoirs En effet, par le biais d'un communiqué, la sélection Espoirs a officialisé la blessure de Senny Mayulu : « Touché à la cuisse gauche hier (dimanche, NDLR) lors de son match de championnat face à Lille, Senny Mayulu est contraint de déclarer forfait pour le rassemblement des Espoirs. Le sélectionneur Gérald Baticle et son staff technique se laissent le temps de la réflexion pour convoquer un nouveau joueur ».