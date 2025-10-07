AccueilPSG

Catastrophe confirmée au PSG : Il sort du silence !

Depuis le début de saison, les blessures s'enchaînent au PSG, et la tendance ne cessent de se confirmer pendant cette trêve internationale. En effet, après Bradley Barcola avec l'équipe de France, c'est Senny Mayulu qui a été contraint de déclarer forfait avec les Espoirs. Gérald Baticle est sorti du silence à ce sujet.

Les galères s'enchaînent pour le PSG. Alors que l'infirmerie parisienne est déjà bien remplie, deux joueurs se sont ajoutés à la liste des blessés à la surprise générale, à savoir Bradley Barcola, dont le cas suscite des tensions entre le PSG et la FFF, mais également Senny Mayulu, convoqué pour la première fois avec les Espoirs.

Mayulu forfait avec les Espoirs

En effet, par le biais d'un communiqué, la sélection Espoirs a officialisé la blessure de Senny Mayulu : « Touché à la cuisse gauche hier (dimanche, NDLR) lors de son match de championnat face à Lille, Senny Mayulu est contraint de déclarer forfait pour le rassemblement des Espoirs. Le sélectionneur Gérald Baticle et son staff technique se laissent le temps de la réflexion pour convoquer un nouveau joueur ».

Baticle sort du silence

Un nouveau coup dur pour le PSG qui aurait d'ailleurs pu accentuer les tensions entre le club de la capitale et la FFF, mais Gerald Baticle assure qu'il n'y a eu aucun problème. « Des pressions ? Non aucune. Que ce soit le PSG ou un autre club, on a des protocoles, les deux staffs médicaux communiquent, fournissent des pièces. À partir de là, ça s'est fait naturellement, comme d'habitude », révèle le sélectionneur des Espoirs en conférence de presse.

