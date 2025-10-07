Dembélé - Barcola : La tension monte, le clash repart de plus belle !

Amadou Diawara

Le PSG et la FFF sont partis au clash à cause de la gestion d'Ousmane Dembélé, qui a été victime d'une grosse rechute face à l'Ukraine le 5 septembre. Alors que Bradley Barcola est arrivé blessé à Clairefontaine ce lundi, la FFF a décidé de le remplacer par Florian Thauvin. Toutefois, l'instance a fait enrager le PSG en annonçant que l'attaquant de 23 ans était touché depuis le 17 septembre.

Juste avant le début de la trêve internationale du mois de septembre, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure avec le PSG. Malgré tout, Didier Deschamps l'a conservé dans son groupe et l'a fait entrer en jeu à la mi-temps d'Ukraine-France le 5 septembre. Et une trentaine de minutes plus tard, Ousmane Dembélé a été victime d'une lésion à l'ischio-jambier droit. Ce qui a provoqué la colère du PSG.

PSG : Barcola est blessé depuis le 17 septembre ? Convoqué par Didier Deschamps pour ce rassemblement du mois d'octobre, Bradley Barcola est arrivé blessé à Clairefontaine ce lundi. Par conséquent, la FFF a décidé de le remplacer par Florian Thauvin. Toutefois, l'instance a irrité le PSG dans la forme.

Barcola : Le PSG dément pour la lésion chronique Pour officialiser le forfait de Bradley Barcola pour la réception de l'Azerbaïdjan (vendredi) et le déplacement en Islande (lundi), la FFF a publié un communiqué lundi après-midi. « Présent ce lundi après-midi au Centre national du football de Clairefontaine, l'attaquant du Paris-Saint-Germain a consulté le Dr Frank Le Gall. Il présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l'Atalanta Bergame (4-0, le 17 septembre) », peut-on lire. Alors que la FFF a daté la blessure de Bradley Barcola, le PSG s'est insurgé, dénonçant une fake news.