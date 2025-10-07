Barcola : Conflit au PSG, la trahison qui ne passe pas !

Amadou Diawara

Pour ce rassemblement du mois d'octobre, Didier Deschamps a convoqué Bradley Barcola. Toutefois, la FFF a finalement annoncé le forfait de l'attaquant du PSG ce lundi. Remplacé par Florian Thauvin, Bradley Barcola souffre « lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l'Atalanta Bergame », comme l'a communiqué l'instance. Alors que la FFF a daté la blessure de l'attaquant de 23 ans, le PSG estime qu'il s'agit d'une manière de lui rejeter la faute.

L'équipe de France a rendez-vous avec l'Azerbaïdjan (vendredi) et l'Islande (lundi) en éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Pour ces deux rencontres décisives, Didier Deschamps a décidé de convoquer 23 joueurs, dont Bradley Barcola.

La FFF a daté la blessure de Barcola Alors que Bradley Barcola est blessé, la FFF a annoncé qu'il était remplacé par Florian Thauvin pour ce rassemblement de l'équipe de France du mois d'octobre. « Présent ce lundi après-midi au Centre national du football de Clairefontaine, l'attaquant du Paris-Saint-Germain a consulté le Dr Frank Le Gall. Il présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l'Atalanta Bergame (4-0, le 17 septembre) », a communiqué l'instance ce lundi après-midi.