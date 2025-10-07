PSG : Le Qatar boucle un transfert surprise, il perd ses nerfs !

Après avoir passé six années au PSG, Julian Draxler a changé d'air. En effet, Al Ahli a finalisé la signature de l'international allemand lors de l'été 2023, et ce, pour une somme proche de 9M€. Alors qu'il a quitté l'Europe à 29 ans, Julian Draxler a avoué qu'il était nerveux lorsqu'il a posé ses valises à Doha.

«J’étais assez nerveux»

Lors d'un entretien accordé à QSL Chats, Julian Draxler a lâché toutes ses vérités sur son transfert du PSG à Al Ahli. « Je connaissais déjà le Qatar avant, car avec le PSG nous venions souvent ici en visite. Mais vivre ici, c’est différent. Je suis père maintenant, mes enfants sont ici, ma femme est ici, et nous aimons vraiment notre vie. J’étais préparé, mais avant de venir on ne sait jamais si on va vraiment pouvoir s’adapter. Après deux ans, je peux dire que je suis totalement adapté et que je profite vraiment de mon temps au Qatar. Pour être honnête, j’étais assez nerveux, car je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Mais je suis vraiment heureux d’avoir pu rendre cela possible, que le club l’ait rendu possible, et que la ligue l’ait rendu possible. Je me sens vraiment bien ici, et je profite de ma vie sur et en dehors du terrain. Je pense que pour Al Ahli, il est important de continuer à progresser. Tout le monde était satisfait de la saison dernière, mais les autres équipes se renforcent aussi. Donc, nous devons être encore meilleurs si nous voulons obtenir le même type de succès. Pour moi, ce serait une grande étape. Personnellement, j’ai été très satisfait de l’année dernière : mes performances étaient bonnes et je n’ai pas eu de grosses blessures, donc j’ai pu jouer presque tous les matchs. C’était vraiment important pour moi d’être en bonne forme », a confié le milieu offensif de 32 ans.