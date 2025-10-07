Transfert à 55M€ : La grosse erreur du PSG ?

La rédaction

Cet été, le PSG a surpris tout le monde. Les champions d’Europe ont recruté Lucas Chevalier pour 55M€ bonus compris, malgré l’excellente campagne de Ligue des champions de Gianluigi Donnarumma. Et depuis son arrivée, l’international français a fait quelques erreurs qui ont coûté des points aux Rouge-et-Bleu. De quoi déjà regretter son transfert ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG a pris tout le monde par surprise cet été sur le mercato. Malgré son excellente campagne de Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie après le transfert de Lucas Chevalier. Les Rouge-et-Bleu ont déboursé un total de 55M€ bonus compris pour offrir à Luis Enrique un gardien de but qui colle plus à sa philosophie de jeu.

Lucas Chevalier fautif contre le LOSC ? Seulement, l’ancien du LOSC peine à convaincre en ce début de saison. L’international français s’est même déjà illustré par quelques erreurs dans les buts du PSG. Fautif dans la défaite contre l’OM, Lucas Chevalier n’est pas exempt de tout reproche dans l’égalisation d’Ethan Mbappé contre le LOSC ce dimanche (1-1). Le portier de 23 ans, qui a déjà coûté quelques points au PSG, fait ainsi l’objet de quelques critiques.