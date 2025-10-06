Un joueur «sensationnel» au PSG : Luis Enrique confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu de nombreux blessés au sein de son effectif, Luis Enrique n'hésite pas à faire appel à des jeunes joueurs. C'est ainsi que Quentin Ndjantou vient d'enchaîner trois rencontres de suite et il était même titulaire dimanche à Lille (1-1). L'entraîneur du PSG n'a d'ailleurs pas manqué de saluer la prestation du joueur qui a signé pro cet été.

Depuis le début de la saison, le PSG fait face à une hécatombe au sein de son effectif. C'est ainsi qu'à Lille, Luis Enrique a aligné une équipe totalement remaniée avec notamment la première titularisation pour Quentin Ndjantou. Le Titi parisien, qui a signé son premier contrat professionnel l'été dernier, venait de réaliser deux entrées en jeu très convaincantes contre Auxerre et Barcelone et il a une nouvelle fois impressionné Luis Enrique.

Luis Enrique s'enflamme pour Quentin Ndjantou « On a fait tout ce dont on a besoin. J'ai vu les expected goals. On a créé plus d'occasions que l'adversaire. C'est difficile de jouer ici parce qu'ils ont de la qualité, ils jouent très bien. J'aime la manière dont ils jouent, avec leur mobilité. C'est difficile de presser. Ça a été compliqué dans les premières minutes », lance le coach espagnol en conférence de presse avant de poursuivre.