«On l’a insulté» : Un Parisien aide l’OM, il se fait fracasser au PSG !

C’est un match qui reste dans les annales du championnat de France. En 1999, le titre se joue à la dernière journée entre l’OM et Les Girondins de Bordeaux qui se déplacent… à Paris. Et Francis Llacer, qui évolue alors au PSG, raconte que les Parisiens n’ont pas forcé et n’ont pas été déçu de perdre face aux Bordelais.

C'est l'un des matches qui a marqué l'histoire du Championnat de France. En 1999, le titre va se jouer entre l'OM et les Girondins de Bordeaux à la dernière journée. Et alors que l'OM s'impose à Nantes (0-1), Bordeaux se déplace au Parc des Princes. Mais alors que le grand rival marseillais joue le titre, le PSG va s'incliner à domicile (2-3) avec un but de Pascal Feindouno à la dernière minute, ce qui permet ainsi aux Bordelais d'être sacrés. Et bien évidemment, à Marseille, on a rapidement soupçonné les Parisiens de ne pas avoir joué le coup. Ce qui confirme Francis Llacer. Le latéral droit du PSG à l'époque raconte même que certains joueurs parisiens n'ont pas du tout apprécier d'égaliser...

Llacer revient sur le fameux PSG-Bordeaux « Le fameux PSG-Bordeaux (2-3, le 29 mai 1999, qui a permis aux Girondins d'être sacrés champions, aux dépens de l'OM). Ce match, on ne l'a pas faussé mais disons qu'on l'a joué en dilettante, on n'était pas à 100 % de nos capacités », raconte-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE avant de poursuivre.