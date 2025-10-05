Vente du PSG : Les nouvelles révélations sur Sarkozy et le Qatar !

Aujourd’hui, le PSG est la propriété du Qatar. C’est en 2011 que le club de la capitale est entré dans une nouvelle ère, passant ainsi sous pavillon qatari. Un rachat dont on en apprend encore 14 ans plus tard. Alors qu’on savait que Nicolas Sarkozy, alors président de la République à l’époque, avait facilité les négociations entre le Qatar et le PSG, voilà que de nouvelles révélations sont tombées.
Grand fan du PSG, Nicolas Sarkozy aurait joué un rôle déterminant dans le rachat du club de la capitale par le Qatar. Alors président de la République en 2011, il aurait été en plein coeur des négociations entre Sébastien Bazin, alors président du club de la capitale, et l’émir du Qatar, Tamim al-Thani. Que s’est-il alors passé réellement avec Sarkozy ? Une enquête révélée par Médiapart apporte certaines réponses.
Le Mondial 2022 pour le Qatar !
Le rachat du PSG serait ainsi le fruit d’un accord secret entre Nicolas Sarkozy et Tamim al-Thani. En premier lieu, l’ancien président de la République aurait alors joué un rôle déterminant pour permettre l’attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar. En effet, Sarkozy aurait alors influencé Michel Platini pour qu’il change son vote alors qu’il soutenait la candidature des Etats-Unis initialement.
Un prix qui double pour la vente du PSG !
En parallèle de cela, la vente du PSG a été négociée avec le Qatar. Alors à la tête du club de la capitale, Sébastien Bazin cherchait absolument à revendre son bien. Nicolas Sarkozy aurait alors joué les intermédiaires dans ce dossier, permettant par ailleurs de faire clairement gonfler le prix de vente du PSG. Ainsi, le Qatar a dépensé un peu plus de 60M€, doublant ainsi le prix initiales.