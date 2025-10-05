50M€ pour Désiré Doué : Le prix augmente pour le PSG !

Il y a un peu plus d’un an, le PSG sortait le chéquier pour s’offrir Désiré Doué en provenance de Rennes. Pour lâcher son crack, le club breton s’est montré gourmand et c’est ainsi qu’un prix de 50M€ avait notamment été annoncé pour le désormais international français. Mais voilà qu’en réalité, Doué aurait coûté beaucoup plus pour le PSG.
Homme du match lors de la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan, Désiré Doué a clairement justifié l’investissement réalisé par le PSG. Après des débuts en douceur avec le club de la capitale, le milieu offensif arrivé de Rennes a complètement explosé lors de la seconde partie de la saison dernière. Forcément, aujourd’hui, le PSG ne doit pas regretter son investissement pour Doué… même si c’est plus que les 50M€ annoncés.
« Désiré Doué a coûté 70 millions d’euros au PSG »
Alors qu’il était donc question d’un montant de 50M€ pour le transfert de Désiré Doué au PSG, cela serait en réalité plus élevé. C’est ce qu’a révélé Fabrice Hawkins, journaliste RMC, pour 100% PSG : « Désiré Doué, c’est 50 millions d’euros, mais sans les bonus. Désiré Doué a coûté 70 millions d’euros au PSG ».
« Même s’ils ont lâché 70 aujourd’hui il en vaut le double »
« Aujourd’hui, tout le monde en rigole. Il a atteint des choses que même Rennes n’imaginait pas. Tous les bonus ont été levés, mais ce n’est pas grave pour le PSG car même s’ils ont lâché 70 aujourd’hui il en vaut le double ou en tout cas plus que 70 millions d’euros », a-t-il ajouté sur le prix réel de Désiré Doué payé par le PSG.