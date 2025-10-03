Successeur de Mikautadze : Un top buteur est annoncé à l’OL !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Prêté avec une option d’achat lors du dernier jour du mercato estival, Martín Satriano doit se contenter d’un temps de jeu limité à l’OL jusqu’à présent. Titularisé par Paulo Fonseca face au Red Bull Salzbourg, l’attaquant uruguayen a débloqué son compteur sous ses nouvelles couleurs, le premier but d’une longue série aux yeux de Corentin Tolisso.

Ce jeudi face à Salzbourg (2-0), Martín Satriano a ouvert son compteur buts avec l’Olympique Lyonnais. Une première réalisation qui devrait regonfler la confiance de l'attaquant uruguayen, arrivé lors du dernier jour du mercato en provenance du RC Lens sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat (1 + 4M€) pour compenser le départ de Georges Mikautadze à Villarreal. Après la victoire de l’OL, Paulo Fonseca et Corentin Tolisso saluaient le travail de l’ancien Lensois, qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis avril 2024.

« On sait qu’il va inscrire beaucoup de buts » « J’ai félicité Martin pour son premier but, je suis très content qu’il ait marqué ce soir. Il prend ses repères dans notre belle équipe, on a confiance en lui et on sait qu’il va inscrire beaucoup de buts. On va tout faire pour lui donner un maximum de ballons », a confié le milieu de l’OL.