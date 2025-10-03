«Je n’abandonnerai pas» : Deschamps fait son annonce, coup de tonnerre pour 2026 ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En très grande forme avec l’Olympique Lyonnais et désormais épargné par les blessures, Corentin Tolisso n’a pas été récompensé de ses efforts par une sélection en équipe de France jusqu’à présent. Interrogé après la victoire de son club face au Red Bull Salzbourg (2-0), le milieu de 31 ans croit encore en ses chances.

Ce jeudi, Didier Deschamps a partagé sa liste pour la trêve internationale du mois d’octobre, avec deux matches de qualification à la Coupe du monde 2026 pour les Bleus face à l’Azerbaïdjan (10 octobre) et l'Islande (13 octobre). Malgré son bon début de saison avec le RC Lens, Florian Thauvin n’a pas été retenu par le sélectionneur tricolore, et il en est de même pour Corentin Tolisso, revenu pourtant en grande forme depuis quelques mois sous le maillot de l’OL.

« Tant qu’il y a de l’espoir j’y croirais Alors qu’il n’a plus porté le maillot de l’équipe de France depuis le mois de juin 2021, face au Portugal à l’Euro, Corentin Tolisso a de nouveau été interrogé sur ses ambitions internationales après la victoire de l’Olympique Lyonnais en Ligue Europa, contre Salzbourg (2-0). « J’ai dit ce que j’avais à dire par rapport à l’équipe de France, a répondu le milieu de 31 ans. Je n’y suis pas, c’est comme ça. Il faut que je travaille encore plus pour en faire partie. J’ai vu ce que le sélectionneur a dit sur moi. Le plus important est de travailler, d’être le meilleur au quotidien. En tout cas je n’abandonnerai pas, je ne lâcherai pas. Tant qu’il y a de l’espoir j’y croirais ».