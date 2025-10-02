Thauvin en équipe de France, le gros coup de gueule !

Axel Cornic

Revenu en Ligue 1 après avoir joué au Mexique et en Italie, Florian Thauvin a brillé en ce début de saison avec le RC Lens. Ses belles prestations ont même laissé penser à un possible retour en équipe de France à seulement quelques mois de la Coupe du monde, mais Didier Deschamps en a décidé autrement.

C’est l‘une des belles histoires du début de saison. Après son départ de l’OM en 2021, Florian Thauvin a décidé de revenir en France avec sa signature au RC Lens. Et il n’a pas tardé à trouver sa place, puisque l’international français de 32 ans est tout simplement l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1, en ce moment.

Deschamps snobe Thauvin Ses belles prestations n’ont toutefois pas convaincu Didier Deschamps, qui ne l’a pas convoqué pour les rencontres à venir face à l’Azerbaïdjan et l’Islande programmées pour le 10 et 13 octobre prochain. Une décision qui a énormément fait parler ce jeudi, puisque certains pensaient que Florian Thauvin avait sa place en équipe de France.