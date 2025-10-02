Thauvin : Deschamps le prévient pour son retour en équipe de France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré un début de saison prometteur avec le RC Lens, Florian Thauvin ne figure pas dans la dernière liste de Didier Deschamps pour les matchs contre l'Azerbaïdjan et l'Islande. Le sélectionneur des Bleus a préféré Christopher Nkunku et Jean-Philippe Mateta, justifiant son choix en conférence de presse ce jeudi.

Le très bon début de saison de Florian Thauvin sous le maillot du RC Lens n’a pas suffi à convaincre Didier Deschamps de le rappeler. Malgré les absences en attaque, le sélectionneur des Bleus a décidé de convoquer Christopher Nkunku, après onze mois sans jouer avec l’équipe de France, et Jean-Philippe Mateta, appelé pour la première fois, en vue des matchs face à l'Azerbaïdjan et l'Islande. Didier Deschamps a justifié son choix de ne pas miser sur l’ancien de l’OM.

« Je suis là pour faire des choix » « Je dois m'expliquer aussi sur les absences maintenant ? Je suis là pour faire des choix, a indiqué Didier Deschamps rapporté par RMC. Il est revenu en France donc vous le voyez certainement un peu plus que lorsqu'il était à l'Udinese où il faisait de bonnes choses aussi. Tant mieux qu'il fasse un bon début de saison. »