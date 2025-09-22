LOSC - Thauvin : L’incroyable provocation du RC Lens !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la victoire du RC Lens face au LOSC (3-0) samedi dans le derby du Nord, Joseph Oughourlian a offert un cadeau pour le moins provocateur à son homologue, Olivier Létang. Ce dernier a reçu un maillot floqué Florian Thauvin, éphémère joueur de Lille, d’où il avait forcé son départ pour rejoindre l’OM.

Olivier Létang n’a pas passé une très bonne soirée samedi à Bollaert. Visé par une banderole des supporters lensois, « S*ceur du PSG, leader d’un club détesté, petit chien de la LFP, Létang modernes sont à gerber », le président du LOSC a en plus vu son équipe lourdement s’incliner dans le derby du Nord face au RC Lens (3-0).

Létang a quitté Bollaert avant la fin du match Une rencontre à laquelle Olivier Létang n’a pas assisté dans son intégralité, puisqu’il a quitté les tribunes vers la 70e minute de jeu. Sollicité par L’Équipe, le président du LOSC n’a pas expliqué son départ anticipé et le quotidien sportif ajoute qu’il a en plus reçu un cadeau de la part du RC Lens qui n’a pas dû lui faire très plaisir.