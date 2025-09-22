LOSC - Thauvin : L’incroyable provocation du RC Lens !

Après la victoire du RC Lens face au LOSC (3-0) samedi dans le derby du Nord, Joseph Oughourlian a offert un cadeau pour le moins provocateur à son homologue, Olivier Létang. Ce dernier a reçu un maillot floqué Florian Thauvin, éphémère joueur de Lille, d’où il avait forcé son départ pour rejoindre l’OM.
Olivier Létang n’a pas passé une très bonne soirée samedi à Bollaert. Visé par une banderole des supporters lensois, « S*ceur du PSG, leader d’un club détesté, petit chien de la LFP, Létang modernes sont à gerber », le président du LOSC a en plus vu son équipe lourdement s’incliner dans le derby du Nord face au RC Lens (3-0).
Létang a quitté Bollaert avant la fin du match
Une rencontre à laquelle Olivier Létang n’a pas assisté dans son intégralité, puisqu’il a quitté les tribunes vers la 70e minute de jeu. Sollicité par L’Équipe, le président du LOSC n’a pas expliqué son départ anticipé et le quotidien sportif ajoute qu’il a en plus reçu un cadeau de la part du RC Lens qui n’a pas dû lui faire très plaisir.
Oughourlian a offert un maillot de Thauvin à Létang
En effet, Joseph Oughourlian lui a offert un maillot de son club floqué Florian Thauvin. Une attention assez provocante quand on connait le passif entre le champion du monde 2018 et le LOSC, qu’il devait rejoindre à l’été 2013 en provenance de Bastia, avant de forcer son départ afin de prendre la direction de l’OM.