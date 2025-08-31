Mercato - OM : L’incroyable clash qui aboutit… sur un transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Florian Thauvin avait fait l'objet d'un incroyable bras de fer à l'été 2013, lui qui souhaitait rejoindre l'OM alors qu'il venait tout juste de signer au LOSC, avec qui il n'avait pas encore disputé le moindre match officiel. Frédéric Paquet, ancien directeur sportif du club nordiste, se remémore ce clash lunaire qui avait fini par aboutir sur le transfert de Thauvin à l'OM en toute fin de mercato.

Souvenez-vous, les faits remontent à l'été 2013 et avaient donné lieu à l'un des plus gros clashs lié au marché des transferts dans toute l'histoire du football français : Florian Thauvin, qui venait tout juste de rejoindre le LOSC, s'était lancé dans un énorme bras de fer afin de pouvoir être transféré à l'OM. Une situation inédite, puisque le futur champion du Monde 2018 n'avait pas encore disputé le moindre match avec les Dogues.

« On voulait construire l'équipe autour de lui » Dans un entretien accordé à L'EQUIPE samedi, l'ancien directeur sportif lillois Frédéric Paquet livre les coulisses du clash avec Thauvin pour son transfert à l'OM : « De mémoire, c'est la seule fois où ça s'est passé comme ça. Je suis tombé sur un joueur à fort caractère, mal entouré de mon point de vue. On avait tout tenté pour le retenir, on voulait construire l'équipe en grande partie autour de lui. On a essayé d'aller au bout mais à un moment donné, on a tiré le constat que ça ne marchait pas... », confie Paquet.