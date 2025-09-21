LOSC : Insulté et humilié, le boss s’en va !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Invaincu depuis le début de la saison en Ligue 1, le LOSC affrontait son ennemi juré, le RC Lens, samedi. Les Dogues ont été largement battus (3-0) par leurs adversaires, une situation qui n'a pas du tout plu à Olivier Létang, le président. Insulté et humilié, il a quitté la tribune présidentielle du stade Bollaert.

Dans le viseur du RC Lens samedi, Olivier Létang n'a pas échappé à la colère des ultras. Comme d'habitude dans ce derby du Nord, les deux clubs ont érigé des banderoles assassines. Celle à l'attention du président du LOSC a eu son petit effet puisqu'il a fini par quitter les lieux avant la fin du match.

Létang visé par les supporters lensois Alors que les Lillois avaient préparé une banderole à l'attention de Florian Thauvin, les Lensois ont visé Olivier Létang. « S*ceur du PSG, leader d’un club détesté, petit chien de la LFP, Létang modernes sont à gerber » pouvait-on lire dans les tribunes. Une attaque personnelle qui montre la rivalité entre les deux clubs à propos de la LFP également. En effet, Olivier Létang est plutôt un allié de la LFP, au contraire de Joseph Oughourlian, propriétaire du RC Lens, qui n'a pas hésité à monter au créneau.