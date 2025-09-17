Mbappé : Le très gros coup du LOSC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme son grand frère, Ethan Mbappé a quitté le PSG durant l'été 2024 alors que son contrat arrivait à échéance. Le jeune milieu de terrain s'est alors engagé avec le LOSC où sa première saison a été gâchée par les blessures. Mais alors qu'il a inscrit le but de la victoire contre Toulouse, Ethan Mbappé pourrait bien enfin lancer son aventure lilloise.

Très discret depuis sa signature au LOSC il y a un an en provenance du PSG où son contrat prenait fin, Ethan Mbappé a notamment été gêné par plusieurs blessures. Néanmoins, le frère de l'attaquant du Real Madrid a fait une entrée en jeu remarquée contre Toulouse dimanche, inscrivant notamment le but de la victoire dans les arrêts de jeu (2-1). Julien Brun estime donc que la carrière d'Ethan Mbappé est enfin lancée.

«Il y avait besoin d’un déclic en ce qui le concerne» « Il y avait besoin d’un déclic en ce qui le concerne. Il était à Paris, il avait fait de bonnes choses avec les jeunes en Youth League. Mais quand il est arrivé chez les professionnels, on disait qu’il était là parce que c’est le frère de… Olivier Létang s’est dit que c’était un bon joueur et qu’il allait le chercher pour le relancer (en 2024) », confie-t-il sur le plateau de L’Équipe de Greg avant de poursuivre.