Nouveau départ pour Mbappé, le message annoncé à la presse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ethan Mbappé a marqué son premier but en professionnel dimanche, offrant la victoire au LOSC face à Toulouse (2-1). De retour après une longue période de blessures, le jeune attaquant espère que ce succès marquera le début d’une nouvelle étape. Son frère Kylian et ses parents ont été rapidement touchés par cette performance encourageante.

Dimanche, le LOSC a pu compter sur une nouvelle étoile montante : Ethan Mbappé. À peine revenu d’une longue série de blessures, le jeune attaquant a inscrit son premier but en professionnel, permettant à son équipe de s’imposer face à Toulouse sur le score de 2-1.

Un nouveau départ pour Ethan Mbappé ? Le début d'une nouvelle page pour Ethan Mbappé, qui a vu sa progression freinée par des blessures. « L'année dernière, j'ai vécu une année un peu compliquée avec énormément de blessures. Revenir avec un but pour mon premier match, il n'y a pas mieux pour commencer une nouvelle saison. Je suis impatient et j'espère qu'il y en aura encore d'autres » a déclaré l'ancien joueur du PSG.