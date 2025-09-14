Nouveau départ pour Mbappé, le message annoncé à la presse

Ethan Mbappé a marqué son premier but en professionnel dimanche, offrant la victoire au LOSC face à Toulouse (2-1). De retour après une longue période de blessures, le jeune attaquant espère que ce succès marquera le début d’une nouvelle étape. Son frère Kylian et ses parents ont été rapidement touchés par cette performance encourageante.
Dimanche, le LOSC a pu compter sur une nouvelle étoile montante : Ethan Mbappé. À peine revenu d’une longue série de blessures, le jeune attaquant a inscrit son premier but en professionnel, permettant à son équipe de s’imposer face à Toulouse sur le score de 2-1.
Un nouveau départ pour Ethan Mbappé ?
Le début d'une nouvelle page pour Ethan Mbappé, qui a vu sa progression freinée par des blessures. « L'année dernière, j'ai vécu une année un peu compliquée avec énormément de blessures. Revenir avec un but pour mon premier match, il n'y a pas mieux pour commencer une nouvelle saison. Je suis impatient et j'espère qu'il y en aura encore d'autres » a déclaré l'ancien joueur du PSG.
Le SMS immédiat de Mbappé
Actuellement en Espagne, son frère Kylian Mbappé n'a pas tardé à le féliciter. « Kylian m'a déjà envoyé un message. Il doit être content, en plus je lui ai fait un petit clin d'oeil en faisant sa célébration. Il a marqué hier (contre la Real Sociedad), je marque aujourd'hui. Je pense aussi à mes parents, ça doit être une fierté pour eux » a déclaré le joueur du LOSC dans des propos rapportés à L'Equipe.