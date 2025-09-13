Polémique au Real Madrid, Mbappé se lâche

Alexis Brunet

Ce samedi, le Real Madrid a eu chaud en Liga. Opposé à la Real Sociedad, le club de la capitale s’est imposé deux buts à un alors que les Madrilènes étaient en infériorité numérique depuis la demi-heure de jeu. Coupable d’une faute sur Mikel Oyarzabal, Dean Huijsen a été expulsé et Xabi Alonso n’est pas du tout d’accord avec cette décision. Kylian Mbappé, encore une fois buteur, est lui aussi revenu sur ce fait de jeu.

En ce début de saison, rien n’arrête le Real Madrid. Pour le moment, les partenaires de Kylian Mbappé ont gagné leurs quatre premiers matches de championnat. Opposés à la Real Sociedad ce samedi, les Madrilènes se sont imposés 2-1 grâce à des réalisations du champion du monde français et d’Arda Güler.

Dean Huijsen exclu Le Real Madrid a donc réussi à s’imposer encore une fois, mais cela n’était pas gagné. Dès la 32ème minute, les Madrilènes se sont retrouvés en infériorité numérique après l’expulsion de Dean Huijsen pour une faute qui a annulé une occasion de but pour Mikel Oyarzabal. Une décision que n’a pas comprise Xabi Alonso, qui s’est exprimé sur le sujet en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par le compte X The Madrid Zone. « C'était un carton jaune pour Dean, pas un carton rouge. Le VAR est-il moins utilisé cette saison ? Quand il y a des erreurs évidentes, comme aujourd'hui, je pense qu'il devrait être utilisé. J'ai parlé à l'arbitre après le match. Il m'a donné son interprétation, mais elle n'était pas convaincante. »