Kylian Mbappé : Son clan sort du silence, Samir Nasri pète les plombs !

Dans un récent entretien accordé au magazine l’Equipe, Fayza Lamari, maman de Kylian Mbappé, a raconté une surprenante anecdote dans laquelle cette dernière révèle comment son fils a révélé que récemment comment utiliser une carte bancaire. Une révélation qui a choqué Samir Nasri, qui ne comprend absolument pas le manque d’indépendance de la star du Real Madrid.

Dimanche, l’Equipe a révélé un entretien exceptionnel autour de Kylian Mbappé afin de le connaître plus en profondeur. Au sein de ce dernier, la maman de la star du Real Madrid, Fayza Lamari, a notamment révélé un manque d’indépendance de la part de son fils, qui n’a appris à se servir d’une carte bleue il y a peu de temps, ou encore que Mbappé n’avait pas pu passer son permis à Paris. Des propos qui ont choqué Samir Nasri.

« Je suis choqué d’une certaine manière » « Ce que dit sa mère, je suis choqué d’une certaine manière : ‘qu’à 22 ans on apprend à se servir d’une carte bleue, ou qu’il est monté dans la Clio d’un ami’. Il peut passer son permis, star ou pas star. On a été professionnel à l’âge de 17 ans (avec Jérémy Ménez), et à 17 ans, je jouais à Marseille. Ça ne m’empêchait pas de sortir, de me balader dans la rue, de voir des gens. Oui, il y a des gens qui viennent vous demander des photos mais il faut être confronté à la vie, il doit aussi avoir son indépendance », a ainsi lâché l’ex footballeur désormais consultant, au micro de Canal +.