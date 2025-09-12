Kylian Mbappé : Son clan sort du silence, Samir Nasri pète les plombs !

Dans un récent entretien accordé au magazine l’Equipe, Fayza Lamari, maman de Kylian Mbappé, a raconté une surprenante anecdote dans laquelle cette dernière révèle comment son fils a révélé que récemment comment utiliser une carte bancaire. Une révélation qui a choqué Samir Nasri, qui ne comprend absolument pas le manque d’indépendance de la star du Real Madrid.
Dimanche, l’Equipe a révélé un entretien exceptionnel autour de Kylian Mbappé afin de le connaître plus en profondeur. Au sein de ce dernier, la maman de la star du Real Madrid, Fayza Lamari, a notamment révélé un manque d’indépendance de la part de son fils, qui n’a appris à se servir d’une carte bleue il y a peu de temps, ou encore que Mbappé n’avait pas pu passer son permis à Paris. Des propos qui ont choqué Samir Nasri.
« Je suis choqué d’une certaine manière »
« Ce que dit sa mère, je suis choqué d’une certaine manière : ‘qu’à 22 ans on apprend à se servir d’une carte bleue, ou qu’il est monté dans la Clio d’un ami’. Il peut passer son permis, star ou pas star. On a été professionnel à l’âge de 17 ans (avec Jérémy Ménez), et à 17 ans, je jouais à Marseille. Ça ne m’empêchait pas de sortir, de me balader dans la rue, de voir des gens. Oui, il y a des gens qui viennent vous demander des photos mais il faut être confronté à la vie, il doit aussi avoir son indépendance », a ainsi lâché l’ex footballeur désormais consultant, au micro de Canal +.
« Ça dit qu’il est assisté sur tout »
« Ce que ça dit de lui ? Ça dit qu’il est assisté sur tout. Pour grandir et mûrir en tant qu’homme, je pense qu’il se doit de faire des erreurs de parcours. Et moi, je trouve que ne pas avoir son permis à cet âge-là, ce n’est pas normal. Le permis, c’est avoir une forme d’indépendance, c’est faire ce que tu veux, quand tu veux, et ne pas avoir de compte à rendre. Il n’a même pas de vie privée vis-à-vis de sa famille, quand il veut faire quelque chose, il doit prendre un chauffeur. Il doit être connecté sur certaines choses de la vie, conduire, sortir, c’est des choses qu’il doit faire… Il y a des plus grandes stars qui ont vécu leur vie, qui sont sorties, qui ont conduit, qui ont fait des tours de périph », conclut l’ancien joueur d’Arsenal.