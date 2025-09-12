«Bardella, Le Pen ou Zemmour ?» : La réponse cash de Pierre Ménès sur son orientation politique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au cœur de la polémique après ses propos tenus sur la chaîne YouTube TVLibertés, média d’extrême droite, Pierre Ménès n’échappe pas aux réactions sur les réseaux sociaux. Interpellé, avec sarcasme, par un internaute sur son orientation politique, l’ancienne vedette de Canal+ a sèchement répondu.

Pierre Ménès n’échappe pas aux critiques après son apparition sur le plateau de TVLibertés, évoquant sa « réalité du football » en pointant du doigt la majorité de « Noirs » et de « Maghrébins » dans la discipline. Une remarque survenue après avoir relaté une expérience vécue il y a quelques années par son fils au club de Torcy. « Il me dit: ‘ils ne me disent pas bonjour, ils ne me passent pas la balle, ils m’engueulent quand j’ai le ballon et ils ne prennent pas la douche avec moi, je me casse’. Évidemment – je suis désolé de le dire parce que c’était la vérité – dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des noirs », avait-il expliqué.

Bardella, Le Pen, Zemmour… Pierre Ménès interpellé sur X Depuis, les réactions n’ont pas manqué sur les réseaux sociaux. Ce jeudi, un internaute a profité d’une vidéo publiée par l’ancien chroniqueur du Canal Football Club sur le réseau social X, afin de récolter des questions de supporters sur l’actualité en vue d’une prochaine vidéo YouTube, pour revenir sur la polémique à sa manière.