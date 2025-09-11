Mercato : Zidane dit non, c'est terminé pour son retour !

Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane a été sollicité cet été par Fenerbahçe pour remplacer José Mourinho, récemment limogé. Mais l’ancien numéro 10 des Bleus a décliné l’offre, préférant patienter pour la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026.
Zinedine Zidane, 53 ans, demeure l’un des entraîneurs les plus convoités d’Europe depuis son départ du Real Madrid. Sa carrière sur les bancs espagnols et ses trois Ligues des champions consécutives avec le club madrilène lui ont valu une aura incomparable dans le monde du football.
L'offre refusée par Zidane
Cet été, son nom a circulé dans plusieurs clubs européens, dont Fenerbahçe, qui venait de se séparer de José Mourinho. Le club turc, ambitieux et désireux de se relancer en championnat, voyait en Zidane le candidat idéal pour redresser la barre et apporter une crédibilité internationale immédiate.
Zidane attendu en France
Mais selon les informations de Fotomaç, Zidane a préféré décliner l’offre, laissant le club opter pour Domenico Tedesco. Cette décision traduit clairement ses priorités et son attachement à la perspective de devenir sélectionneur de l'équipe de France, plutôt que de se lancer dans un projet de club à court terme. Sauf surprise, le champion du monde devrait prendre la succession de Didier Deschamps après le prochain Mondial.