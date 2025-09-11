Mercato : Zidane dit non, c'est terminé pour son retour !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane a été sollicité cet été par Fenerbahçe pour remplacer José Mourinho, récemment limogé. Mais l’ancien numéro 10 des Bleus a décliné l’offre, préférant patienter pour la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026.

Zinedine Zidane, 53 ans, demeure l’un des entraîneurs les plus convoités d’Europe depuis son départ du Real Madrid. Sa carrière sur les bancs espagnols et ses trois Ligues des champions consécutives avec le club madrilène lui ont valu une aura incomparable dans le monde du football.

L'offre refusée par Zidane Cet été, son nom a circulé dans plusieurs clubs européens, dont Fenerbahçe, qui venait de se séparer de José Mourinho. Le club turc, ambitieux et désireux de se relancer en championnat, voyait en Zidane le candidat idéal pour redresser la barre et apporter une crédibilité internationale immédiate.