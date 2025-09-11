OM : Deschamps lui met la pression, le miracle se produit !

Alexis Brunet

La saison 2017-2018 de Steve Mandanda avait été particulièrement chargée. Alors à l’OM, le gardien de but était allé jusqu’en finale de la Ligue Europa, malheureusement perdue contre l’Atlético de Madrid (3-0). Le Marseillais s’était aussi malheureusement blessé au printemps et Didier Deschamps l’avait appelé pour lui dire que s’il était remis à temps il ferait partie de sa liste pour la Coupe du monde. Alors que c’était mal parti, El Fenomeno avait finalement réussi à se remettre sur pieds à temps.

C’est un monument de la Ligue 1 et plus généralement du football français qui a décidé de prendre sa retraite. À 40 ans et après trois dernières saisons à Rennes, Steve Mandanda met un terme à sa carrière. L’ancien joueur de l’OM avait reçu quelques propositions cet été, mais il a finalement choisi de dire stop après plus de vingt ans dans le monde professionnel.

« Le seul petit regret, c'est cette finale avec l’OM » Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, Steve Mandanda est revenu sur sa carrière. Le gardien de but a notamment dévoilé son grand regret avec l’OM, mais il nous apprend également qu’il aurait pu louper la Coupe du monde 2018. « Le seul petit regret, c'est cette finale avec l'OM (défaite 3-0 contre l’Atlético de Madrid en finale de Ligue Europa). On sort d'une saison de dingue où on commence mi-juillet en préliminaires de Ligue Europa à Ostende jusqu'au mois de juillet suivant à Moscou. Je me blesse au printemps mais grâce au kiné Jean-Georges (Cellier), qui est devenu un ami, on arrive à raccourcir le délai. Le coach m'appelle pour me dire que je serais dans le groupe si j'arrive à revenir avant la fin de saison, et je reviens. »