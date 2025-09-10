Scandale raciste : La sortie improbable de Riolo

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Attaquant du FC Barcelone et candidat au Ballon d’or, Raphinha (FC Barcelone) a dénoncé sur Instagram le comportement d’un employé de Disneyland Paris envers son fils de 2 ans, accusé d’avoir été ignoré par la mascotte « Tic ». Le parc présente ses excuses, tandis que Daniel Riolo apporte des précisions sur les contraintes du costume.

Ces derniers jours, Raphinha a partagé sur ses réseaux sociaux une expérience décevante à Disneyland Paris. Dans plusieurs vidéos, son fils de deux ans s’approche de la mascotte « Tic » pour un câlin ou un simple signe de la main, mais la réaction escomptée ne se produit pas. L’attaquant du FC Barcelone, ancien joueur du Stade Rennais, a exprimé son mécontentement avec force. « Vos employés sont honteux. Vous ne devriez pas traiter les gens comme cela, surtout un ENFANT. Vous êtes supposés rendre les enfants heureux, pas ignorer un enfant. Je préfère dire “ignorer”, plutôt qu’autre chose. Vous êtes une honte. Je comprends la fatigue de ceux qui travaillent dans ce secteur, mais pourquoi ont-ils embrassé tous les enfants blancs, et pas le mien ? » a déclaré Raphinha.

L'enfant de Raphinha invité à Paris La publication a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, provoquant la réaction du parc d'attractions. « Nous souhaitons proposer une expérience magique pour chacun de nos visiteurs sans exception. Nous sommes en contact régulier avec la famille depuis hier (vendredi), et leur avons organisé deux nouvelles rencontres magiques avec les personnages de leur choix » a déclaré DisneyLand Paris.