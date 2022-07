Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Raphinha peut débloquer une grosse opération de Campos

Publié le 14 juillet 2022 à 12h10 par Arthur Montagne

Passé proche de la relégation en Championship, Leeds réalise un mercato très actif. Néanmoins, c'est encore loin d'être terminé puisque le départ de Raphinha, qui s'est engagé avec le FC Barcelone, va pousser le club anglais à se renforcer dans le secteur offensif. Et dans cette optique, le transfert d'Arnaud Kalimuendo pourrait s'accélérer.

Cet été, le PSG espère réussir à se séparer de plusieurs joueurs. Les indésirables sont évidemment connus, à l'image de Mauro Icardi, Julian Draxler, Layvin Kurzawa ou encore Thilo Kehrer et Ander Herrera. Cependant, les prétendants ne se bousculent pas pour le recrutement de ces joueurs ce qui pousse le PSG à envisager d'autres ventes, à l'image de celle d'Arnaud Kalimuendo.

Kalimuendo sur le départ du PSG

Prêté au RC Lens pour une seconde saison d'affilée, le jeune attaquant a fait son retour au sein de son club formateur, mais il ne semble pas totalement dans les plans de Christophe Galtier et Luis Campos. Très convoité sur le mercato, Arnaud Kalimuendo pourrait être poussé au départ d'autant plus que le PSG souhaite recruter Hugo Ekitiké.

Leeds va accélérer pour son transfert