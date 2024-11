Mbappé abandonne l’équipe de France, l’annonce tombe en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour la seconde fois de suite, Kylian Mbappé était absent de la liste de Didier Deschamps pour des raisons qui restent assez obscures. Toutefois, selon Jérôme Rothen, le Bondynois a clairement décidé de se concentrer sur le Real Madrid, laissant ainsi de côté l’équipe de France. Au moins pour le moment.

Le cas Mbappé continue d'alimenter la chronique. Et pour cause, l'attaquant du Real Madrid est une nouvelle fois absent de la liste de Didier Deschamps, ce qui ne manque pas de faire parler. D'ailleurs, Jérôme Rothen estime même que l'ancien numéro 7 du PSG privilégie clairement le Real Madrid à l'équipe de France.

Kylian Mbappé n’est «plus un joueur de foot», terrible annonce ! https://t.co/0PRchsxaf7 pic.twitter.com/9b5CgK5QZf — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

«Maintenant ils sont même limite focus que sur le Real Madrid et moins sur l'équipe de France»

« Si Deschamps a repris le pouvoir en ne reprenant pas Mbappé ? Oui, aujourd'hui, mais attention. Je te dis aujourd'hui, parce qu'il y a un rassemblement qui va passer, y'a deux matchs qui vont arriver, après il y a les fêtes, le début d'année et les retrouvailles au mois de mars. J'aurai peut-être un autre discours au mois de mars, parce qu'il va falloir se coltiner tout ce que cette décision-là va laisser comme trace. La preuve, c'est qu'on commence à avoir des sons de cloche un petit peu du clan Mbappé, disant qu'il n'était pas content, qu'il était surpris, et que maintenant ils sont même limite focus que sur le Real Madrid et moins sur l'équipe de France, donc ça veut dire qu'il peut y avoir une réflexion parce que là tu l'as vraiment piqué dans son ego, qui est surdimensionné », constate l’ancien joueur du PSG au micro de RMC avant de poursuivre.

«Je ne cautionne pas du tout une réaction pareil»

« On le sait et je ne lui en veux pas par rapport à ça. Mais je ne cautionne pas du tout une réaction pareil. Au mois de mars il sera en meilleur forme, parce que je vois pas comment ça peut être pire. Au match de ce week-end, l'attitude qu'il a, franchement, il est complètement ailleurs. C'est plus un joueur de football. Si tu le rappelles, il y aura des discussions. A la base, c'est son capitaine, et il n'a pas dis qu'il reviendrait sûr au mois de mars. Si en mars tu viens nous expliquer que Kylian Mbappé est mieux avec le Real Madrid et qu'il mérite de revenir et on fait comme s'il ne s'était rien passé, c'est à dire qu'il revient en équipe de France avec le brassard de capitaine et tout, là je te dis "non". Ça voudrait dire que ce que je pense aujourd’hui, je le penserai plus », ajoute Jérôme Rothen.