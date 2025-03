C’est signé, Luis Enrique annonce «un grand joueur» au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour affronter Liverpool mercredi soir, le onze de départ était quasiment connu. En effet, le seul doute était entre Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. C’est finalement le Géorgien qui a débuté et qui a réalisé une magnifique prestation. De quoi entériner le fait que le PSG a recruté un très grand joueur comme le souligne Luis Enrique.

Mercredi soir, Khvicha Kvaratskhelia a été aligné d'entrée pour le choc contre Liverpool au Parc des Princes. Le Géorgien a été préféré à Désiré Doué et a donné raison à Luis Enrique puisqu'il a livré une magnifique prestation qui aurait même pu être ponctuée d'un superbe but sans un très léger hors-jeu. Quoi qu'il en soit, après le match, l'entraîneur du PSG s'est réjoui d'avoir pu obtenir la signature d'un tel joueur.

Luis Enrique s'enflamme pour Kvaratskhelia

« Il est très facile de s'adapter à mon système de jeu, très facile. Pour jouer au Paris Saint-Germain, il faut être un grand joueur, cela ne suffit pas d’être un joueur médiocre. Tous ceux que j’ai sont de grands joueurs. Je ne mettrai donc pas en avant un joueur en particulier aujourd'hui. Je mettrai en avant l'équipe, tout le bloc. Je mettrai en avant ce que nous avons vécu, qui nous servira à grandir et à regarder de l’avant avec optimisme. Et dans six jours, nous repartirons à la guerre, c’est certain. Je ne sais pas si nous nous qualifierons ou non, mais je peux vous garantir que nous nous battrons jusqu'au bout avec nos armes », lâche l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

«Pour jouer au Paris Saint-Germain, il faut être un grand joueur»

De son côté, Khvicha Kvaratskhelia ne cachait pas sa déception après la rencontre au micro de Canal+ : « On a eu beaucoup d’occasions de marquer. On méritait beaucoup plus ce soir, ce n’était pas difficile, on a montré qu’on était une meilleure équipe ce soir, on aurait mérité une victoire ou un nul. On doit être prêt pour le retour et tout donner. Ça sera difficile bien sûr. Parce que Liverpool à Anfield, c’est un super stade, avec de l’ambiance. C’est le football, il faudra faire le même match et marquer ».