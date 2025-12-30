Un Champion d’Europe va signer au PSG ? L’annonce à l’étranger !

Axel Cornic

A quelques jours du mercato hivernal, des nombreux noms sont évoqués du côté du Paris Saint-Germain, qui semble chercher quelques renforts pour la seconde partie de saison. Mais les Parisiens semblent surtout vouloir garder leurs meilleurs éléments, en commençant par ceux dont le contrat se termine bientôt.

L’hiver s’annonce chaud à Paris. Assez calme lors du mercato estival, le PSG pourrait boucler quelques coups importants dans les prochaines semaines. Mais ce n’est pas le cas seulement sur le front des arrivées...

C’est parti pour Fabien Ruiz L’une des priorités des Champions d’Europe semble en effet de prolonger ses meilleurs éléments et l’avenir de Fabian Ruiz fait parler depuis plusieurs semaines déjà. D’après les informations d’Orazio Accomando, journaliste pour Mediaset, les négociations pour sa prolongation de contrat auraient officiellement débuté ce lundi 29 décembre.