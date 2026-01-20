OM - Départ de Greenwood : La condition dévoilée par De Zerbi !

Arrivé lors de l’été 2024, Mason Greenwood est en train d’éblouir tout le monde à l’Olympique de Marseille, avec une deuxième saison encore plus impressionnante que la première. Mais plus son niveau monte et plus crainte augmente de le voir un jour quitter le club, afin de rejoindre l’un des grands cadors européens.
Dès son plus jeune âge, Mason Greenwood était annoncé comme un crack générationnel. Et on s’en rend compte seulement maintenant pourquoi ! Il n’a fallu que quelques mois à l’ailier de 24 ans pour devenir un pilier de l’OM, ainsi que l’une des stars les plus suivies de la Ligue 1.
« Je crois que Greenwood doit rester à l’OM »
Invité de la chaine YouTube Viva el Futbol, Roberto De Zerbi a toutefois été questionné sur un éventuel départ d’un phénomène qui attirera un jour ou l’autre les meilleurs clubs de la planète. « Je crois que Greenwood doit rester à l’OM, tant qu’il ne sera pas prêt à jouer les protagonistes dans une grande équipe européenne » a expliqué le coach de l’OM.
« Mais il pourra partir que lorsqu’il sera sûr de pouvoir être protagoniste ailleurs »
« Marseille est déjà un grand club, mais il pourra partir lorsqu’il sera sûr de pouvoir être protagoniste ailleurs. Mais un an et demi c’est encore trop tôt » a poursuivi Roberto De Zerbi, qui aimerait évidemment voir Mason Greenwood rester le plus longtemps possible à l’OM. « Je pense qu’il a encore beaucoup à donner à l’OM. J’aimerai qu’il gagne un titre ici et qu’il laisse une trace de son passage ».