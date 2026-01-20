Un phénomène au PSG : Barcelone vend la mèche en direct ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, mais le PSG tente actuellement de finaliser l’arrivée de Dro Fernandez (18 ans). Le grand talent du FC Barcelone aurait d’ores et déjà fait ses adieux au vestiaire catalan. Présent en conférence de presse ce mardi, Alejandro Balde a évoqué le départ du milieu de terrain vers Paris.

L’arrivée d’un phénomène déjà programmée pour le PSG ? Depuis plusieurs jours, le club de la capitale négocie activement l’arrivée de Dro Fernandez. Considéré comme l’un des grands talents du FC Barcelone, le milieu offensif âgé de 18 ans seulement s’est laissé convaincre par le projet de Luis Enrique, qui a directement communiqué avec l’Espagnol.

Ça brûle pour Dro au PSG Désormais, le PSG doit activer la clause libératoire de 6M€ incluse dans le contrat de Dro. Selon certaines sources, le joueur né en 2008 a d’ores et déjà paraphé un contrat de quatre ans et demi avec le club francilien, alors que du côté du FC Barcelone, on regrette déjà la perte de l’un des joueurs les plus talentueux de la Masia. Présent en conférence de presse ce mardi, Alejandro Balde a évoqué l’avenir de Dro.