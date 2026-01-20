OM : Un crack débarque, la punition à 1,5M€ ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’OM s’apprête à boucler un très gros coup sur ce mercato hivernal. En effet, le club phocéen a conclu un accord avec Arsenal pour le prêt d’Ethan Nwaneri, considéré comme l’une des plus grosses promesses du football anglais. Cependant, afin de ne pas subir de pénalité financière, Marseille devra accorder un certain temps de jeu au crack de 18 ans.

Le mercato de janvier commence doucement à s’enflammer du côté de l’OM. Dans les prochaines heures, le club phocéen devrait définitivement boucler les arrivées de Quinten Timber, mais également d’Ethan Nwaneri.

L’OM boucle gros coup Nwaneri Né en 2007, le joueur de 18 ans va débarquer à Marseille en provenance d’Arsenal, dans le cadre d’un prêt sec jusqu’à la fin de saison. Considéré comme l’un des plus gros talents du football anglais, Nwaneri ne jouait plus trop sous les ordres de Mikel Arteta, et va donc retrouver du temps de jeu à l’OM, d’autant qu’une certaine clause va lui en garantir.