Bertrand Latour : Le ras-le-bol en direct !

Tandis qu’Alisson a probablement réalisé le match de sa vie contre le PSG, Gianluigi Donnarumma a quant à lui failli sur l’une des deux seules tentatives de Liverpool ce mercredi soir (0-1). Le portier italien n’échappe pas aux critiques, notamment celles de Bertrand Latour sur le plateau de Canal+.

Les efforts du PSG n’ont pas été récompensés mercredi soir. Face à Liverpool, les hommes de Luis Enrique ont répondu présent en asphyxiant leur adversaire, qui a néanmoins trouvé la faille sur l’un de ses deux seuls tirs du match. Nuno Mendes et Marquinhos ne sont pas exempts de tout reproche sur l’action menant à l’ouverture du score dans les dernières minutes de la partie, mais c’est Gianluigi Donnarumma qui concentre les critiques.

« Un gardien du PSG ne peut pas prendre un but comme ça »

Peu après le coup de sifflet final, Bertrand Latour dressait un parallèle entre les deux gardiens du match. « Pour moi, si tu as Alisson dans les cages… Un gardien du PSG ne peut pas prendre un but comme ça… Je l’avais soulevé en avant-match : ces gardiens on les attend dans ces moments-là. A un moment donné… », déplore le journaliste sur Canal+.

« Sa main, c’est une motte de beurre »

Même son de cloche chez Daniel Riolo, au micro de RMC : « Celui qui n’est pas fiable, c’est Donnarumma. Il y a une frappe et sa main, c’est une motte de beurre. Alors qu’Alisson a une main de maçon. »