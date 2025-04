OM - 30M€ : Le gros chèque qui peut s’envoler !

Axel Cornic

Dans l’objectif de boucler rapidement un transfert de Luis Henrique, l’Inter aurait rencontré ses agents et ouvert des négociations avec l’Olympique de Marseille ces derniers jours. Mais l’écart entre les deux parties semble être important, puisque les Marseillais aimeraient récupérer entre 30 et 35M€, alors que du côté de Milan on ne souhaiterait pas offrir plus de 25M€.

On connaît peut-être déjà le premier gros dossier de l’été marseillais. Relancé cette saison par Roberto De Zerbi à un poste de milieu droit, Luis Henrique a tapé dans l’œil de plusieurs clubs étrangers, notamment le Bayern Munich et le Newcastle. Mais c’est l’Inter qui pousserait actuellement pour s’attacher les services du Brésilien, qui semble beaucoup plaire à l’entraîneur Simone Inzaghi.

Une distance importante entre l’OM et l’Inter

D’après les informations de Calciomercato.it, une rencontre aurait eu lieu récemment à Paris, entre des émissaires de l’Inter et les agents de Luis Henrique. Séduits par le projets, ils auraient vraisemblablement déjà donné leur accord ainsi que celui du joueur, mais il va désormais falloir trouver un terrain d’entente avec l’OM, qui rêve d’une plus-value monstre avec un transfert à 30 ou 35M€.

La dernière tentative avec Assllani

Et c’est là que ça coince. Les Nerazzurri ne semblent pas du tout vouloir pousser jusqu’à un telle somme, puisqu’ils auraient débuté les négociations à moins de 20M€ et se seraient dit disposés à aller jusqu’à 25M€, bonus compris. Et pour convaincre l’OM, l’Inter aurait vraisemblablement proposé Kristjan Asllani, milieu de terrain albanais de 23 ans qui cette saison a disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues, marquant un but et délivrant deux passes décisives.