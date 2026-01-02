OM - Départ à l’étranger : Roberto De Zerbi s’agace en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 8 janvier prochain, le Trophée des Champions verra le PSG et l’OM s’affronter pour le premier trophée de l’année. Une rencontre qui va se dérouler… au Koweït. Un long voyage attend donc les deux équipes pour disputer ce match. Et voilà que ce n’est clairement pas du goût de Roberto De Zerbi, qui n’a clairement pas caché son opposition à cette délocalisation du Trophée des Champions.

A quelques exceptions, le Trophée des Champions est délocalisé à l’étranger depuis plusieurs années maintenant. En 2026, le rendez-vous est donné au Koweït pour le PSG et l’OM, qui s’affronteront le 8 janvier prochain. Si un trophée sera donc en jeu entre les deux ennemis du football français, voilà que le lieu où se déroulera le match est loin de plaire à tout le monde. C’est le cas de Roberto De Zerbi, loin d’être le plus heureux à l’idée de se rendre au Koweït.

« Le lieu me dérange » « J’irai au Koweït, parce que c’est mon travail. Le lieu me dérange, je pense que ça doit se jouer dans son propre pays, devant ses propres supporters, comme la Coupe de France. Ce n'est pas un problème par rapport au Koweït, ce n’est pas une question sportive ou sociale, c’est une question économique, et ça ne me convient pas », a balancé Roberto De Zerbi ce vendredi en conférence de presse.