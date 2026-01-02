OM - Départ à l’étranger : Roberto De Zerbi s’agace en direct !

Le 8 janvier prochain, le Trophée des Champions verra le PSG et l’OM s’affronter pour le premier trophée de l’année. Une rencontre qui va se dérouler… au Koweït. Un long voyage attend donc les deux équipes pour disputer ce match. Et voilà que ce n’est clairement pas du goût de Roberto De Zerbi, qui n’a clairement pas caché son opposition à cette délocalisation du Trophée des Champions.
A quelques exceptions, le Trophée des Champions est délocalisé à l’étranger depuis plusieurs années maintenant. En 2026, le rendez-vous est donné au Koweït pour le PSG et l’OM, qui s’affronteront le 8 janvier prochain. Si un trophée sera donc en jeu entre les deux ennemis du football français, voilà que le lieu où se déroulera le match est loin de plaire à tout le monde. C’est le cas de Roberto De Zerbi, loin d’être le plus heureux à l’idée de se rendre au Koweït.
« Le lieu me dérange »
« J’irai au Koweït, parce que c’est mon travail. Le lieu me dérange, je pense que ça doit se jouer dans son propre pays, devant ses propres supporters, comme la Coupe de France. Ce n'est pas un problème par rapport au Koweït, ce n’est pas une question sportive ou sociale, c’est une question économique, et ça ne me convient pas », a balancé Roberto De Zerbi ce vendredi en conférence de presse.
De Zerbi sur ses gardes avant Nantes !
Mais voilà qu’avant de penser au Trophée des Champions, l’OM va affronter le FC Nantes en Ligue 1. A propos de cette rencontre, l’entraîneur olympien a confié : « Ce sont des matchs qui peuvent sembler simples de l'extérieur mais ce n'est pas le cas. Bien entamer le match c'est important. On va jouer l'après-midi. Le premier match de janvier, la reprise, c'est toujours un peu plus difficile. Mais c'est le football ».