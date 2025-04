Mercato - PSG : Le transfert qui va tout gâcher ?

Axel Cornic

Barré par les choix de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a été obligé de quitter le Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal, avec un prêt du côté de la Juventus. Mais après des débuts tonitruants en Italie, l’attaquant français de 26 ans rencontre quelques difficultés et pourrait finalement être réexpédié à l’envoyeur.

Si des nombreuses arrivées sont déjà annoncées, ce sont surtout les départs qui devraient animer l’été parisien. Nombreux sont les indésirables actuellement prêtés aux quatre coins de l’Europe, comme Marco Asensio, Milan Skriniar ou encore Randal Kolo Muani. Ce dernier évolue à la Juventus depuis janvier et le PSG aimerait beaucoup boucler un transfert définitif, puisqu’il ne rentre clairement pas dans les plans de Luis Enrique.

Les montagnes russes pour Kolo Muani

Il y a encore quelques semaines, un accord semblait possible avec les Bianconeri. Thiago Motta appréciait en effet beaucoup Kolo Muani, qui repayait d’ailleurs sa confiance en enchaînant les buts. Mais tout a changé et l’ancien du PSG n’est même plus sur le banc de la Juventus, puisqu’il a été remercié et remplacé par Igor Tudor. Et lui n’est pas vraiment fan du Français, à qui il préfère plutôt le Serbe Dusan Vlahovic.

La Juventus ne pense qu’à Osimhen

Mais un autre facteur important pourrait définitivement mettre fin aux espoirs du PSG ! D’après les informations de TMW, le directeur sportif Cristiano Giuntoli aurait décidé de tout miser sur Victor Osimhen lors du prochain mercato estival. Ainsi, une tentative devrait être faite pour essayer de prolonger le prêt de Randal Kolo Muani, mais la Juventus n’insistera pas et le laissera filer si ses demandes ne collent pas avec celles des Parisiens.