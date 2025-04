PSG : Le transfert de rêve s’envole déjà ?

Axel Cornic

Barré par les choix de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a dû quitter le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato hivernal pour retrouver un plus grand temps de jeu. Il a ainsi été prêté à la Juventus, mais après des débuts tonitruants, l’attaquant français est rentré peu à peu dans le rang et son avenir fait à nouveau parler.

Troisième plus gros transfert de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani n’a pas vraiment connu le succès attendu. Son prêt à la Juventus a ainsi semblé être la solution parfaite, mais beaucoup de choses ont changé depuis le mois de janvier, avec notamment le départ de Thiago Motta et l’arrivée d’Igor Tudor.

Mauvaise nouvelle pour le PSG ?

L’ancien de l’OM ne compte pas vraiment sur le joueur du PSG, à qui il préfère Dusan Vlahovic. Et ce changement semble avoir eu un impact sur les dirigeants de la Juventus, qui ne seraient plus si décidés à miser gros sur Randal Kolo Muani, alors qu’un très joli coup était annoncé il y a seulement quelques semaines.

« Pour le moment on est plus sur les 37 ou 38M€ »

Désormais, le PSG semble obligé de revoir ses attentes à la baisse pour l’international tricolore. « Le PSG doit absolument baisser ses demandes. Ils demandent 45 ou 50M€, mais ils vont devoir se contenter de moins de 40M€, avec un nouveau prêt avec option d’achat non obligatoire parce que la Juventus veut encore voir s’il vaut le coup. Pour le moment on est plus sur les 37 ou 38M€ » a expliqué le journaliste Massimo Pavan, sur la chaîne YouTube Tastiera Velenosa.